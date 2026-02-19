Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 16:02

Трамп наконец-то выговорил название Азербайджана без ошибок, и ему понравилось

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп сделал комплимент азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и армянскому премьеру Николу Пашиняну, а также иронично прокомментировал собственные проблемы с произношением названия республики в прошлом. Соответствующее заявление прозвучало на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Премьер-министр [Армении] — просто замечательный человек Пашинян. Президент Алиев из Азербайджана. Теперь мне нравится произносить это название, раньше давалось непросто. А теперь мне особенно приятно его произносить — красивое название, мне оно очень нравится», сказал американский лидер.

На первом заседании Совета мира Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине
На первом заседании Совета мира Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине

Напомним, Дональд Трамп неоднократно «спотыкался» на названиях бывших республик СССР. Так, в сентябре в ходе конференции с британским премьером Киром Стармером он прокомментировал напряжённую ситуацию Армении и Азербайджана, заявив, что Штатам удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании». Через несколько дней на другом выступлении он и вовсе перепутал Азербайджан с Камбоджей. Старые привычки вновь взяли верх в минувшем январе на саммите в Давосе, когда из уст главы США вновь прозвучало слово «Абербайджан».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Азербайджан
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar