Трамп наконец-то выговорил название Азербайджана без ошибок, и ему понравилось

Президент США Дональд Трамп сделал комплимент азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и армянскому премьеру Николу Пашиняну, а также иронично прокомментировал собственные проблемы с произношением названия республики в прошлом. Соответствующее заявление прозвучало на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Премьер-министр [Армении] — просто замечательный человек Пашинян. Президент Алиев из Азербайджана. Теперь мне нравится произносить это название, раньше давалось непросто. А теперь мне особенно приятно его произносить — красивое название, мне оно очень нравится», — сказал американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно «спотыкался» на названиях бывших республик СССР. Так, в сентябре в ходе конференции с британским премьером Киром Стармером он прокомментировал напряжённую ситуацию Армении и Азербайджана, заявив, что Штатам удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании». Через несколько дней на другом выступлении он и вовсе перепутал Азербайджан с Камбоджей. Старые привычки вновь взяли верх в минувшем январе на саммите в Давосе, когда из уст главы США вновь прозвучало слово «Абербайджан».