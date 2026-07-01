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Регион
1 июля, 16:49

Алиев заявил о динамичном диалоге с ЕС после переговоров с фон дер Ляйен в Баку

Ильхам Алиев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ильхам Алиев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о сложившемся динамичном диалоге между Баку и Брюсселем. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в столице республики.

«Сегодня мы наблюдаем очень активный, динамичный диалог между Европейским Союзом и Азербайджаном, который отражает взаимное стремление обеих сторон к углублению сотрудничества и укреплению партнёрства», — подчеркнул азербайджанский лидер.

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ заявил о планах провести очную беседу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Глава государства отметил, что диалог между странами развивается конструктивно и в позитивном русле.

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Анастасия Никонорова
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