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Регион
29 июня, 14:16

Каллас исключила создание единой армии ЕС из-за роли НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюзу не нужна единая армия, поскольку оборонная система уже встроена в структуру НАТО, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас турецкому госагентству Anadolu. По её словам, создание параллельных военных механизмов нецелесообразно.

«Нет. У каждого государства-члена есть собственная армия, и все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО», — сказала она.

По её словам, вместо идеи создания новой структуры странам Евросоюза следует сосредоточиться на укреплении национальных армий и увеличении инвестиций в оборонный сектор. Глава европейской дипломатии отметила, что современные угрозы носят региональный характер, поэтому реакция на них должна строиться на совместных действиях и координации между государствами.

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Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что роль США в обеспечении безопасности Европы уже изменилась и эти изменения носят долгосрочный характер. Расмуссен отметил, что странам Европы стоит рассмотреть создание «коалиции желающих», в которую, по его словам, могла бы войти и «закалённая в боях» Украина.

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Милена Скрипальщикова
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