Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что отношение США к обороне Европы изменилось надолго, поэтому странам континента стоит создать «коалицию желающих», включающую «закалённую в боях» Украину. Об этом он сказал на семинаре по европейской обороне, пишет The Guardian.«»

По его словам, сейчас уже существует теоретическая коалиция из 45 государств, которая может выступать как сила поддержки и обучения на территории Украины в случае мирного урегулирования с Россией. Расмуссен предложил расширить этот формат и превратить его в структуру, которая будет обеспечивать гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Он отметил, что такая система могла бы стать «страховочной» на случай сокращения американского военного присутствия при возможных изменениях политики Вашингтона. В такую коалицию могли бы войти европейские страны, готовые и способные участвовать в обороне континента, включая Украину, а руководство, по его замыслу, должны взять на себя две ядерные державы Европы — Франция и Великобритания.

Инициатива прозвучала на фоне подготовки встречи пяти ведущих оборонных держав Европы в Берлине, где планируется согласовать общую стратегию перед саммитом НАТО в Анкаре 7 июля. По данным британского издания, на мероприятии могут обсудить дополнительное финансирование Украины на уровне около 70 млрд евро в течение двух лет. Эти средства должны войти в общий план обязательств стран НАТО довести оборонные расходы до минимум 5% ВВП к 2035 году.

Расмуссен также подчеркнул, что Украина должна стать частью новой архитектуры европейской безопасности. По его словам, после завершения конфликта Россия останется «агрессивной», а Украина уже сегодня является самой сильной военной страной Европы и способна усиливать оборону континента. Он добавил, что Европе стоит меньше реагировать на возможные шаги Дональда Трампа и самостоятельно принимать решения, поскольку возврата к прежней системе уже не будет, а роль США в европейской безопасности изменилась.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается сформировать образ сильных позиций на случай возможного возобновления переговоров, однако реальная ситуация на поле боя отличается от подобных оценок. Выступая на совещании с членами правительства, он подчеркнул, что речь может идти лишь о попытке создать соответствующее впечатление, тогда как фактическое положение дел складывается иначе, а также сообщил, что российские военные подразделения продолжают продвижение на отдельных направлениях и ежедневно усиливают позиции, что отражает текущую динамику на линии соприкосновения.