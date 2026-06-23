Путин: Украина хочет показаться сильной, но реалии на поле боя совсем другие

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается сформировать образ сильных позиций на случай возможного возобновления переговоров, однако реальная ситуация на поле боя, по его словам, отличается от этих оценок.

Выступая на совещании с членами правительства, глава государства отметил, что речь может идти лишь о попытке создать соответствующее впечатление. Он подчеркнул, что фактическое положение дел складывается иначе.

По словам Путина, российские военные подразделения продолжают продвижение на отдельных направлениях и ежедневно усиливают позиции. Он добавил, что эти изменения отражают текущую динамику на линии соприкосновения.

Ранее Путин говорил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, опираясь на четыре ключевых подхода. В качестве первого ориентира он назвал ранее достигнутые договорённости в Стамбуле. По его словам, именно они остаются одной из базовых точек возможного диалога.