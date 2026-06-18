Киев и Брюссель спешат начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, желая позлить Москву, но в итоге Кремль дал неожиданный и точный ответ. Об этом пишет китайское издание Sina, комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что никто не против вступления Незалежной в международное объединение, но есть вопросы к тому, что из этого Запад пытается создать военный блок против РФ.

«Путин сделал блестящий ход», — коротко отмечается в публикации. Авторы добавляют, что многие страны десятилетиями ждут вступления в ЕС, но Запад толкает только Украину, что уже говорит о предвзятости и скрытых военных целях Союза против Москвы.

По мнению издания, Путин очень хорошо ответил, обозначив позицию Москвы, которая готова пойти навстречу, но не будет поступаться собственной безопасностью. Авторы напомнили, что и для ЕС весь этот процесс принесёт одни сложности. Ведь Украина продолжит качать деньги из европейских стран, и всё это финансовое бремя ляжет на простых налогоплательщиков объединения, резюмируется в статье.

Напомним, саммит Евросоюза, запланированный на 18 — 19 июня, может ознаменоваться формальным стартом первого кластера переговоров по приёму Украины и Молдавии в ЕС. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против членства Украины в Евросоюзе, однако его беспокоит превращение ЕС в военный блок. Российская сторона не имеет претензий к экономическому сотрудничеству с Украиной, но отмечает, что европейские эксперты и аграрии осведомлены о возможных экономических последствиях такого шага.