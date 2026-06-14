Украинские власти довели до полной реализации только 15% реформ из всего объёма требуемых к исполнению после согласования их перечня с Евросоюзом, а значит решение о вступлении страны в состав объединения будет носить политический характер. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Неофициальное название плана — «10 пунктов Качки-Кос». Тарас Качка — вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции, Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения. Основными пунктами документа является необходимость усилить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также Евросоюз потребовал от Украины принять пакет антикоррупционных законов, а также реформировать судебную систему. В ЕС допускают, что за пять ближайших лет Киев сможет завершить технические переговоры. Исходя из того, что киевский режим тянет с реформами, поэтому членство в ЕС станет всего лишь политическим решением.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств-членов Евросоюза, запланированный на 18-19 июня, может ознаменоваться формальным стартом первого кластера переговорных разделов по приёму Украины и Молдавии в ЕС. Соответствующее заявление содержалось в пригласительном письме участникам встречи, которое разослал председатель Евросовета Антониу Кошта.