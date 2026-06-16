Урсула фон дер Ляйен призвала удвоить поддержку Украины

Ситуация для Украины меняется к лучшему и сейчас настал момент удвоить поддержку Киева. Такое заявление опубликовала в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, 2026 год сильно отличается от предыдущего. В частности, украинские военные «мужественно удерживают» позиции. При этом якобы у России более заметно проявляется усталость. Именно сейчас, считает Урсула, нужно увеличить помощь.

«С помощью первого транша кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. С помощью зимнего пакета мер по поддержке Украины, который будет принят позднее в этом году. G7 выступает в поддержку сильной и суверенной Украины», — подчеркнула она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина станет частью европейских оборонных проектов по разработке беспилотников и систем противовоздушной обороны. По её словам, ПВО, дроны и средства борьбы с ними — сейчас одни из самых приоритетных направлений для Европы, и Киев будет полностью включён в эти усилия.