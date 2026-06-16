Зеленский пригрозил РФ «непростой зимой» и назвал условия встречи с Путиным

Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров до зимы, пригрозив российской стороне тяжёлым холодным сезоном. С таким заявлением бывший комик выступил на полях саммита G7.

«Это была ужасная зима для нас, но… Конечно, мы не хотим пережить такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них в этом году тоже будет непростая зима», — отметил он.

Глава киевского режима также предложил провести личную встречу с Путиным на Аляске. Таким образом он попытался выстроить переговорную площадку, минуя американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что Зеленский ранее направил Путину открытое письмо с предложением о личной встрече. Он заявил о готовности Киева полностью остановить боевые действия на время переговоров и выступил за обмен пленными по формуле «всех на всех». В ответ президент России дал понять, что не считает встречу целесообразной, пока стороны не выработают конкретные и долгосрочные договорённости.