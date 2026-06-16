«Я не играю в эти игры»: Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве

Владимир Зеленский заявил, что не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На полях саммита G7 он предложил провести переговоры в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, подчеркнув, что не будет участвовать в «играх».

«Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры, мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.

Ранее Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести личную встречу. В своём обращении украинский политик заявил, что Киев готов полностью прекратить боевые действия на период переговоров. Он также высказался за обмен удерживаемыми людьми по принципу «всех на всех». Путин в ответ заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским до тех пор, пока не будут выработаны конкретные долгосрочные договорённости.