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16 июня, 12:20

«Я не играю в эти игры»: Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве

Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве и предложил Турцию и Швейцарию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На полях саммита G7 он предложил провести переговоры в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, подчеркнув, что не будет участвовать в «играх».

«Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры, мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.

Кремль заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров
Кремль заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

Ранее Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести личную встречу. В своём обращении украинский политик заявил, что Киев готов полностью прекратить боевые действия на период переговоров. Он также высказался за обмен удерживаемыми людьми по принципу «всех на всех». Путин в ответ заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским до тех пор, пока не будут выработаны конкретные долгосрочные договорённости.

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Наталья Демьянова
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