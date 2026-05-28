28 мая, 11:30

Фон дер Ляйен пообещала интеграцию Украины в оборонные проекты ЕС по БПЛА и ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина будет интегрирована в европейские оборонные проекты по разработке дронов и систем ПВО. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с киевским главарём Владимиром Зеленским.

«Средства противовоздушной обороны, а также беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними являются одними из самых неотложных оборонных приоритетов Европы. И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Собеседники также обсудили членство Украины в Евросоюзе. По словам главы ЕК, ближайшие недели будут важны для Киева, чтобы сделать «решительные шаги» на пути присоединения к союзу.

Урсула фон дер Ляйен сочла отказ ФРГ от атомной энергетики ошибкой
В начале мая Еврокомиссия объявила о запуске проекта EU-Ukraine Drone Alliance, направленного на развитие беспилотных технологий. Его цель — усиление безопасности и обороны Евросоюза и Украины за счёт формирования инновационной экосистемы по выпуску оборонных БПЛА. До 25 мая ЕК собирала заявки от учредителей с опытом работы в сфере европейских и украинских дронов: именно они войдут в первый совет альянса и определят его дальнейшую стратегию и ключевые направления. Ранее, в феврале, Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус заключили соглашение, по которому украинские военные займутся обучением немецких солдат использованию беспилотников.

Дарья Денисова
