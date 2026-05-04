Урсула фон дер Ляйен сочла отказ ФРГ от атомной энергетики ошибкой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение Германии отказаться от атомной энергетики было стратегической ошибкой. Об этом сообщает Clash Report.

По её словам, если Европа действительно намерена бороться с изменением климата, то газ и уголь наносят куда больший вред, чем атомная генерация. Она подчеркнула, что отказ от АЭС выглядит неверным шагом.

Фон дер Ляйен также отметила, что атомные станции особенно важны в периоды, когда возобновляемые источники не справляются с нагрузкой — например, при отсутствии солнца и слабом ветре.

Отказ Германии от ядерной энергетики стал результатом многолетнего политического процесса, катализатором которого послужила авария на АЭС «Фукусима» в 2011 году. В ответ правительство Ангелы Меркель сразу остановило восемь старейших реакторов и решило полностью свернуть атомную генерацию к концу 2022-го. Из-за энергокризиса срок сдвинули до апреля 2023 года, когда последние три станции были окончательно отключены от сети. Хотя задумывалось это ради ускорения перехода на возобновляемые источники, позже многие ведущие политики назвали такой шаг стратегической ошибкой, ударившей по энергобезопасности и ценам. Сейчас, несмотря на необратимый демонтаж старых реакторов, правительство изучает возможность инвестиций в новые ядерные технологии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал пять стран Евросоюза, наиболее уязвимых к энергетическому шоку. В их числе Италия, Германия, Польша, Бельгия и Румыния. По его словам, ФРГ уязвима из-за высокого спроса и зависимости от энергоносителей.