«Ты, главное, воюй против России»: Царёв назвал визит фон дер Ляйен в Киев показательным выступлением
Царёв назвал визит европейских лидеров в Киев показательным выступлением
Фон дер Ляйен прибыла в Киев. Видео © X / vonderleyen
Визит европейских лидеров в Киев — это показательное выступление в поддержку агрессии. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.
Приезжают европейцы, оказывают поддержку политическую своим присутствием, именно за этим собрались все в Киеве. Добраться до Киева непросто, и они таким образом показывают Зеленскому, что будут деньги, будут вооружения, а ты главное — воюй против России. То есть такое показательное выступление в поддержку агрессии.
Напомним, сегодня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Компанию ей составили президенты Молдавии, Румынии, Сербии. Александр Вучич заявил, что «ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину».
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