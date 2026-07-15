«Ты, главное, воюй против России»: Царёв назвал визит фон дер Ляйен в Киев показательным выступлением

Приезжают европейцы, оказывают поддержку политическую своим присутствием, именно за этим собрались все в Киеве. Добраться до Киева непросто, и они таким образом показывают Зеленскому, что будут деньги, будут вооружения, а ты главное — воюй против России. То есть такое показательное выступление в поддержку агрессии.