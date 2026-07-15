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Регион
15 июля, 10:03

Россия не передавала с Вучичем никаких посланий Зеленскому — Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не использовала визит президента Сербии Александра Вучича в Киев для передачи каких-либо сообщений Владимиру Зеленскому. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос может ли Сербия стать посредником не только урегулирование конфликта на Украине, но и в отношениях с Европой. Кроме того, возможно ли, что Вучич передал Зеленскому сообщение от России.

«Нет. Никаких посланий не передавали. И в настоящий момент, до сих пор, Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — ответил он.

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Напомним, что недавно Александр Вучич прибыл в столицу Украины. Политик уточнил, что путь до Киева выдался непростым и занял у него целые сутки, в течение которых он добирался через Молдавию и центральную часть украинской территории. Главной целью поездки главы государства значится участие в работе саммита «Юго-Восточная Европа — Украина», запланированного на 15 июля. Помимо Вучича, украинскую столицу с официальным визитом вновь посетила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, для которой этот приезд стал уже 11 по счёту.

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Юлия Сафиулина
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