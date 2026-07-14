Вучич: Сербия сохраняет военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan
Сербия сохраняет военный нейтралитет, поскольку не нуждается в конфликтах. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич в интервью газете Večernje novosti.
«Если бы я хотел, чтобы мы были частью НАТО, меня бы приняли сразу. Но да, мы хотим быть военно нейтральными, и это наш выбор», — добавил сербский лидер.
Одновременно глава государства объяснил своё отсутствие на саммите «Коалиции желающих» тем, что сознательно отказался присоединяться к этому объединению. По его словам, Сербия не намерена менять свой внешнеполитический курс ради участия в чужих инициативах.
Ранее сербский оппозиционер Мирослав Парович заявил, что Александр Вучич взял курс на сближение с Западом, а окончательный выбор между Европой и США будет сделан после ноябрьских выборов в Америке. По его словам, в Кремле могут не до конца понимать мотивы Сербии, так как окружение президента создаёт образ союзника, тогда как реальные переговоры ведутся с США и ЕС.
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