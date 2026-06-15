ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 11:23

Нарышкин заявил, что совместные учения Сербии и НАТО «радости не вызывают»

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Председатель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что совместные военные манёвры Сербии и НАТО не приносят ему положительных эмоций. Подробностями руководитель ведомства поделился в беседе с корреспондентами ТАСС.

«Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает», — таким образом глава СВР отреагировал на просьбу журналистов дать оценку историческим первым полевых тренировкам Белграда вместе с Альянсом.

Напомним, в прошлом месяце Сербия и блок организовали совместные учения, задействовав примерно 600 военнослужащих. Почти две недели солдаты сербской армии оттачивали навыки бок о бок с военными из стран-членов организации, проигрывая сценарии, призванные усилить военное взаимодействие и углубить партнёрские отношения.

«Усидеть на двух стульях»: Сербию предупредили о болезненных последствиях учений с НАТО
«Усидеть на двух стульях»: Сербию предупредили о болезненных последствиях учений с НАТО

Ранее депутат Андрей Колесник назвал ошибкой решение Сербии провести учения НАТО, мотивированное желанием заработать и избежать санкций. Парламентарий отметил, что отрабатываемые на манёврах миротворческие процедуры на практике заканчиваются войнами и потерями. Он выразил недоумение двойственной позицией Белграда: лояльностью Москве при допуске на свою территорию войск, враждебных России. По словам Колесника, у России нет братских народов, а есть только армия, флот и государственные интересы, которые надо отстаивать.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Сербия
  • Сергей Нарышкин
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar