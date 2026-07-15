Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 09:18

Всю ночь в пути: Вучич добрался до Киева ради саммита и переговоров с Зеленским

Вучич приехал в Киев для встречи с Зеленским

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев. Там он собирается встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сербский политик написал в своём личном аккаунте в сети.

«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал он.

Приезд политика связан с саммитом «Юго-Восточная Европа — Украина», который состоится в Киеве 15 июля. В нём и примет участие сербский президент. Также известно, что повестку дня в украинской столице дополнил очередной, 11-й по счёту, приезд Урсулы фон дер Ляйен: председатель Еврокомиссии вновь прибыла для переговоров на высшем уровне.

Вучич: Сербия сохраняет военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО
Вучич: Сербия сохраняет военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО

Ранее Вучич заявлял, что европейские страны всё активнее поставляют Украине оружие и параллельно увеличивают собственные военные расходы. По его словам, государства Европы фактически готовятся к долгому противостоянию, хотя политики при этом продолжают заявлять о желании достичь мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar