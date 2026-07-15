Всю ночь в пути: Вучич добрался до Киева ради саммита и переговоров с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев. Там он собирается встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сербский политик написал в своём личном аккаунте в сети.

«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал он.

Приезд политика связан с саммитом «Юго-Восточная Европа — Украина», который состоится в Киеве 15 июля. В нём и примет участие сербский президент. Также известно, что повестку дня в украинской столице дополнил очередной, 11-й по счёту, приезд Урсулы фон дер Ляйен: председатель Еврокомиссии вновь прибыла для переговоров на высшем уровне.

Ранее Вучич заявлял, что европейские страны всё активнее поставляют Украине оружие и параллельно увеличивают собственные военные расходы. По его словам, государства Европы фактически готовятся к долгому противостоянию, хотя политики при этом продолжают заявлять о желании достичь мира.