Вучич заявил, что Европа всё активнее вооружает Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы продолжают наращивать военную поддержку Украины, одновременно увеличивая собственные оборонные расходы. По его словам, европейские государства фактически готовятся к затяжному противостоянию.

«Европа серьёзно вооружает Украину. Европа и сама становится всё сильнее в военном отношении. Они готовятся к длительному периоду», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Сербский лидер отметил, что, несмотря на усилия по укреплению обороноспособности, европейские политики продолжают заявлять о стремлении к миру. По его мнению, нынешняя ситуация показывает, что военная составляющая в политике стран ЕС будет играть всё более заметную роль.

Вучич также подчеркнул, что Сербия намерена сохранять собственный курс в сфере безопасности и продолжит развивать национальные вооружённые силы, не отказываясь при этом от своей политики военного нейтралитета.

Ранее Вучич рассказал, что требуют от Сербии в ЕС. По словам главы республики, Брюссель неизбежно выдвинет новые условия, в частности, касающиеся урегулирования ситуации вокруг Косова и Метохии.