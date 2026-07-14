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13 июля, 23:13

Вучич заявил, что Европа всё активнее вооружает Украину

Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs

Александр Вучич. Обложка © predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы продолжают наращивать военную поддержку Украины, одновременно увеличивая собственные оборонные расходы. По его словам, европейские государства фактически готовятся к затяжному противостоянию.

«Европа серьёзно вооружает Украину. Европа и сама становится всё сильнее в военном отношении. Они готовятся к длительному периоду», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Сербский лидер отметил, что, несмотря на усилия по укреплению обороноспособности, европейские политики продолжают заявлять о стремлении к миру. По его мнению, нынешняя ситуация показывает, что военная составляющая в политике стран ЕС будет играть всё более заметную роль.

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Вучич также подчеркнул, что Сербия намерена сохранять собственный курс в сфере безопасности и продолжит развивать национальные вооружённые силы, не отказываясь при этом от своей политики военного нейтралитета.

Ранее Вучич рассказал, что требуют от Сербии в ЕС. По словам главы республики, Брюссель неизбежно выдвинет новые условия, в частности, касающиеся урегулирования ситуации вокруг Косова и Метохии.

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Лия Мурадьян
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