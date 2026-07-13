Европа собирает «ракетный щит»: Украина и девять стран создали новую коалицию

Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции для защиты Европы от ракетных угроз. Договорённость была достигнута 13 июля в Париже.

В коалицию вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания. По данным Reuters, участники намерены развивать интегрированную систему противоракетной обороны с учётом боевого опыта Киева.

Страны планируют объединить оборонные технологии, промышленный потенциал, научные разработки и практический опыт Украины. Цель — создать общий ракетный и противоракетный потенциал для Европы.

Новая коалиция должна дополнить уже существующие и будущие национальные системы противоракетной обороны европейских стран. Как отмечает AP, речь идёт о долгосрочном проекте, который должен усилить защиту от баллистических ракет.

Reuters ранее сообщал, что на переговорах в Париже союзники Украины обсуждали усиление ПВО и ПРО на фоне роста угрозы баллистических ударов. Среди приоритетов назывались поставки перехватчиков Patriot, использование франко-итальянских систем SAMP/T и развитие европейских проектов противоракетной защиты.

Официально о готовой единой системе ПРО пока не говорится. На этом этапе страны объявили именно о создании коалиции и намерении совместно развивать технологии, производство и архитектуру защиты от ракетных угроз.