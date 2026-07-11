Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику» для Европы

Польша и Франция запустили переговорный процесс по созданию европейского «ядерного зонтика». О старте консультаций объявило польское внешнеполитическое ведомство.

Первая встреча руководящей группы по ядерному сотрудничеству прошла в Париже 10 июля 2026 года. Она состоялась на базе предложения президента Эмманюэля Макрона о налаживании стратегического диалога с партнёрами по концепции продвинутого сдерживания. Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали, отметив лишь, что стороны сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.

Ранее президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция ведёт структурированные переговоры сразу с десятью государствами о предоставлении им ядерных гарантий, которые подразумевают возможное развёртывание французского стратегического оружия на чужой территории. Данные консультации являются составной частью новой стратегической доктрины продвинутого сдерживания. Помимо переброски арсенала, концепция предусматривает проведение совместных манёвров с силами европейских союзников.