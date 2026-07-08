Макрон заговорил о размещении ядерного оружия Франции в 10 странах

Франция ведёт переговоры с десятью государствами о ядерных гарантиях, которые предусматривают возможность размещения на их территории этого вида оружия. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Он уточнил, что это часть новой стратегии «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения с партнёрами и возможное размещение французских ядерных сил в других европейских странах. Париж также планирует наращивать свою ядерную диаду, но больше не будет разглашать точное количество боеголовок — в 2020-м их было меньше 300.

«Несколько месяцев назад Франция выступила с предложением в области продвинутого ядерного сдерживания, и сегодня мы ведём подобные структурированные переговоры с 10 странами, что действительно позволяет нам предлагать новые решения и ставить наших конкурентов перед стратегическими дилеммами», — высказался Макрон.

Напомним, в Финляндии с 1 июля вступили в силу поправки к закону об атомной энергии. Теперь сняты ограничения на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Законопроект одобрил парламент и подписал президент Александр Стубб.