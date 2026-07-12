Плохие новости для Киева: На Западе оценили реальные сроки выпуска Patriot на Украине

Заявления президента США Дональда Трампа о передаче Киеву лицензии на производство систем ПВО Patriot в ближайшее время не окажут существенного влияния на обороноспособность украинской стороны. Такие выводы содержатся в публикации Military Watch Magazine.

Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства потребуется не менее 12–24 месяцев. Для достижения значительных объёмов выпуска потребуется гораздо больше времени. Причина — техническая сложность компонентов, необходимых для ракет-перехватчиков. На данный момент на украинской территории они не производятся.

Напомним, на саммите в Анкаре Дональд Трамп объявил, о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Предполагается, что это должно помочь с долгосрочным усилением ПВО, однако проблемы украинской стороны здесь и сейчас никак не решает.