«Мы пока не видим этих заводов»: Украинский аналитик разнёс громкие обещания по Patriot

Разговоры о том, что ракеты для комплексов Patriot начнут делать на Украине, пока выглядят преждевременными и больше похожи на рекламу. Такое мнение высказал украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в беседе с изданием «Новости.Live».

По словам эксперта, обещание наладить выпуск Patriot в стране — это, скорее всего, всего лишь маркетинговый ход. Так же скептически он отнёсся и к разговорам о том, что Киеву могут передать лицензию на производство противобаллистических ракет.

«Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет», — заявил он.

Кущ подчеркнул, что в вопросах оборонного производства следует трезво оценивать ситуацию: создание ракет для Patriot — это сложнейший технологический процесс, который попросту невозможен без надёжной и защищённой производственной базы.

Эксперты и ранее скептически оценивали перспективы развёртывания полноформатного выпуска зенитных ракет для Patriot непосредственно на украинской территории. В условиях активной фазы боевых действий реализация такого проекта упирается в непреодолимое препятствие: возведение высокотехнологичного оборонного завода автоматически делает его приоритетной мишенью, что сводит на нет любые экономические и производственные расчёты.