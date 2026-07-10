Названо главное препятствие для выпуска ракет Patriot на Украине

Украине может потребоваться от года до двух лет, чтобы наладить собственное производство ракет для американских систем ПВО Patriot. Об этом пишет немецкая газета WELT, отмечая, что между получением необходимых технологий и выпуском первых боеприпасов могут пройти значительные сроки.

Ранее стало известно, что Киев получил возможность производить ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Это должно помочь стране снизить зависимость от поставок готовых боеприпасов западными партнёрами. Однако запуск собственного производства остаётся сложной задачей. Как отмечает WELT, Украине необходимо создать полноценную производственную цепочку, подготовить предприятия, наладить выпуск компонентов и обеспечить доступ к необходимым технологиям.

Главной проблемой остаётся время. Даже при наличии разрешений и поддержки союзников новые мощности не смогут быстро обеспечить армию необходимым количеством ракет. Ситуация осложняется высоким спросом на боеприпасы для Patriot по всему миру. Производство таких ракет ограничено, а существующие запасы используются из-за большого количества конфликтов и потребностей союзников США.

По данным немецкого издания, собственное производство может стать для Украины долгосрочным решением, но в ближайшей перспективе Киев по-прежнему будет зависеть от поставок готовых ракет из-за рубежа.

Ранее аналитики также выражали сомнения в том, что Украине удастся создать полноценное производство ракет для систем Patriot на своей территории. Строительство такого предприятия практически невозможно из-за продолжения военного конфликта. Завод по выпуску ракет сразу же станет одной из главных целей для ударов.