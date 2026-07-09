Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 12:01

Аналитик Альберк: Украина никогда не построит завод по выпуску ракет для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Karolis Kavolelis

Украина никогда не сможет построить на своей территории завод по выпуску ракет для систем ПВО Patriot. Свою точку зрения изложил в комментарии агентству Bloomberg научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк.

Эксперт пояснил, что подобное предприятие мгновенно станет первоочередной целью для ударов. По его словам, строительство в таких условиях попросту нереализуемо, и объект никогда не удастся возвести.

«Если бы я занимался этим, то я бы убедил украинцев построить завод в Польше, в противном случае он будет первоочередной целью. Они никогда не смогут построить его», — сказал эксперт.

Зеленский: Украина получит ракеты Patriot PAC-3, но не буду раскрывать, когда
Зеленский: Украина получит ракеты Patriot PAC-3, но не буду раскрывать, когда

Ранее сообщалось, что Украина не сможет запустить собственное производство зенитных ракет для комплексов Patriot в ближайшие пять лет. Для организации столь сложного выпуска требуется бесперебойное энергоснабжение, дорогостоящая инфраструктура и надёжно защищённые производственные площадки. Ни одного из этих условий у украинской стороны сейчас в достаточной мере нет.

Накануне президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Анкаре сделал два громких заявления по украинскому вопросу. На встрече с Владимиром Зеленским он пообещал передать Киеву технологии производства ракет для комплексов Patriot, однако в немедленной поставке самих боеприпасов для ПВО отказал.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar