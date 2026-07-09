Аналитик Альберк: Украина никогда не построит завод по выпуску ракет для Patriot

Украина никогда не сможет построить на своей территории завод по выпуску ракет для систем ПВО Patriot. Свою точку зрения изложил в комментарии агентству Bloomberg научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк.

Эксперт пояснил, что подобное предприятие мгновенно станет первоочередной целью для ударов. По его словам, строительство в таких условиях попросту нереализуемо, и объект никогда не удастся возвести.

«Если бы я занимался этим, то я бы убедил украинцев построить завод в Польше, в противном случае он будет первоочередной целью. Они никогда не смогут построить его», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина не сможет запустить собственное производство зенитных ракет для комплексов Patriot в ближайшие пять лет. Для организации столь сложного выпуска требуется бесперебойное энергоснабжение, дорогостоящая инфраструктура и надёжно защищённые производственные площадки. Ни одного из этих условий у украинской стороны сейчас в достаточной мере нет.

Накануне президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Анкаре сделал два громких заявления по украинскому вопросу. На встрече с Владимиром Зеленским он пообещал передать Киеву технологии производства ракет для комплексов Patriot, однако в немедленной поставке самих боеприпасов для ПВО отказал.