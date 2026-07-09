Зеленский: Украина получит ракеты Patriot PAC-3, но не буду раскрывать, когда

Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантированно получит новый пакет, связанный с системами Patriot. В этом он заявил американских журналистов на полях саммита НАТО в Анкаре.Речь идёт о средствах противовоздушной и противоракетной обороны, которые Киев давно запрашивает у партнёров.

Patriot PAC-3 специализируется на поражении сложных баллистических и крылатых ракет методом прямого физического удара. Для Украины такие системы остаются одним из главных инструментов защиты от ракетных атак.

«Украина сейчас получит пакет ракет PAC-3. Не буду говорить когда, но мы договорились», — сказал Зеленский.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. По данным Reuters, это должно помочь Киеву с долгосрочным усилением ПВО, однако не решает вопрос нехватки ракет в ближайшие недели.

Financial Times также писала, что Украина добивалась такого решения несколько месяцев. При этом запуск производства может занять время, а сами перехватчики, вероятно, будут выпускать не на украинской территории, а в Германии или другой европейской стране из-за рисков ударов по производственным объектам.

Ранее Зеленский неоднократно просил партнёров ускорить поставки Patriot и ракет к ним. На фоне участившихся ударов Киев называет эти комплексы критически важными для перехвата баллистических целей.

О конкретном составе нового пакета Зеленский в приведённом фрагменте не сообщил. Поэтому пока речь идёт о политическом заявлении о будущих поставках, а не о подтверждённой передаче определённого числа батарей или ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре заявил, что Штаты не могут срочно передать Украине ракеты для Patriot. Он отметил, что у США есть системы, но их не так много, и они требуются для собственной защиты.