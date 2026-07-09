Украина не сможет выпускать ракеты Patriot у себя в течение пяти лет

Киев не сможет наладить выпуск зенитных ракет Patriot в ближайшие пять лет — для этого нет условий, пишет SHOT. Таким образом острый дефицит ПВО и боеприпасов у ВСУ сохранится.

Как пишет телеграм-канал, для запуска подобного производства требуются стабильная подача электричества, дорогостоящая инфраструктура и защищённые площадки. Всего этого у украинской стороны сейчас катастрофически не хватает. Более того, предприятия военно-промышленного комплекса, напротив, выводятся за границу из-за регулярных ударов по цехам.

Военный эксперт Андрей Марочко полагает, что даже в случае реализации проекта речь пойдёт о выпуске изделий в США или странах Европы. Готовую продукцию затем планируют передавать, а не строить полноценные заводы на украинской территории.

Ранее появлялась информация о приостановке поставок американских комплексов из-за финансовых трудностей Киева. Ориентировочная стоимость одной установки оценивается в $1,5 млрд. По имеющимся данным, сейчас в распоряжении ВСУ остаётся около пяти подержанных систем ПВО. Их стянули под столицу из других регионов для отражения массированных налётов на военные объекты. Нынешнего запаса ракет, по предварительным оценкам, хватит лишь на несколько месяцев.