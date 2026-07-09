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9 июля, 03:35

RS: Лицензия на Patriot от Трампа не спасёт Украину, а только навредит США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cryptographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cryptographer

Выдача лицензии Украине на производство зенитных ракетных комплексов Patriot принесёт мало пользы Киеву. Такое мнение высказали в американском журнале Responsible Statecraft.

Авторы материала уверены, что украинские специалисты не успеют наладить выпуск техники, чтобы это изменило ситуацию.

«Войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата», — указали журанисты.

Передача производственных прав создаёт угрозу для национальной безопасности самих Соединённых Штатов, уверены эксперты. Такой шаг упрощает доступ к секретным данным об американских военных разработках. В Вашингтоне осознают эти риски и вполне готовы отказаться от реализации данной инициативы.

«Мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место», — указано в статье.

Трамп отказал Зеленскому в срочной передаче ракет Patriot
Трамп отказал Зеленскому в срочной передаче ракет Patriot

Ранее Дональд Трамп намекнул на передачу Киеву прав на изготовление ракет для комплексов Patriot. Американский лидер озвучил эти планы на саммите НАТО в Анкаре. Он заверил, что американская сторона лично продемонстрирует украинцам технологии производства.

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Лия Мурадьян
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