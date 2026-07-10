Издание NYT рассказало Киеву «поучительную историю» о производстве Patriot

Руководство Украины надеется быстро запустить производство ракет-перехватчиков для Patriot, если получит лицензию от США. Однако примеры Германии и Японии, пишет The New York Times, должны стать «поучительной историей» для Киева.

Германия получила лицензию от США ещё в 2022 году. Завод в Шробенхаузене построили, заключили контракт на поставку до тысячи ракет для немецкой, испанской, нидерландской и румынской армий. Однако на текущий момент на предприятии не произведено ни одной ракеты — запуск планируется только в следующем году.

Япония получила лицензию раньше — в 2005 году — из-за обеспокоенности ракетными программами КНДР. Государству потребовалось три года, чтобы провести первое успешное испытание систем PAC-3. Сейчас, по разным данным, Япония производит всего до 30 ракет в год.

Главная трудность для всех, кто пытается наладить производство, — необходимость найти и лицензировать около двух десятков поставщиков для разных этапов производства. Без этого запуск полного цикла невозможен. Таким образом, даже получив лицензию, Украина может столкнуться с многолетними бюрократическими и технологическими препятствиями, как это произошло с Германией и Японией.

Ранее специалист аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк заявил, что Украина не сможет наладить выпуск ракет для Patriot на своей территории, так как такой завод сразу станет целью для ударов. Эксперт подчеркнул, что строительство в условиях боевых действий невозможно, и объект просто не удастся защитить. Специалист отметил, что на его месте он бы убедил украинцев построить такой завод в Польше, поскольку на территории самой Украины он неизбежно станет первоочередной целью.