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9 июля, 15:36

Бундестаг проголосовал против новых поставок ракет Taurus и Patriot для Украины

Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Партия «Зелёные» представила в Бундестаге комплексный план из 20 пунктов по усилению поддержки Украины, однако он не получил одобрения. Среди ключевых предложений, которые были отклонены, значились передача Украине крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера и заказ на производство дополнительных ракет Patriot PAC-2 для последующей отправки ВСУ.

Согласно официальным сведениям, размещенным на портале бундестага, инициатива не получила поддержки большинства: 510 депутатов высказались против, 79 — за, один парламентарий воздержался.

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Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорился с президентом США Дональдом Трампом о размещении «томагавков» в Германии. Решение поможет укрепить обороноспособность страны, считает он. Сделка ещё находится на стадии обсуждения, однако теперь подтвердил достижение договорённостей.

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Наталья Демьянова
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