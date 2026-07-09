Мерц договорился с Трампом о размещении «томагавков» в Германии

Германия договорилась с США о размещении американских ракет Tomahawk на своей территории, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что это решение поможет укрепить обороноспособность страны, пока Европа работает над созданием собственных аналогов вооружения.

«На полях встречи в Анкаре договорились с американской администрацией о том, что нами будут приобретены и размещены в Германии американские ракеты Tomahawk», — сказал Мерц, выступая в Бундестаге.

Ранее он заявлял, что сделка ещё находится на стадии обсуждения, однако теперь подтвердил достижение договорённостей.

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. «Мы собираемся значительно сократить, и мы сократим гораздо больше, чем на пять тысяч», – заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. По словам Трампа, речь идёт не о небольшой корректировке, а о существенном пересмотре дислокации сил.