Мерц: Саммит НАТО завершился фразой Трампа о «витающей в воздухе любви»
Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился впечатлениями от прошедшего в Анкаре саммита НАТО, сославшись на оценку президента США Дональда Трампа. По его словам, именно эта фраза лучше всего подводит черту под мероприятием. Мерц отметил, что старт встречи в турецкой столице освещался в прессе как довольно сложный, однако итоговое настроение оказалось совершенно иным.
«Трамп сказал нам: «В воздухе витает ощущение любви». Думаю, это именно та заключительная фраза, которой можно завершить саммит НАТО, начавшийся, с точки зрения СМИ, при довольно непростых обстоятельствах», — заключил Мерца.
Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Анкаре завершился принятием самой краткой за 25 лет декларации из шести параграфов, где Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине обещано €70 млрд в 2026 году. Документ не упоминает перспективы членства Киева и не указывает дату следующей встречи.
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