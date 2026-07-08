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8 июля, 18:10

Мерц: Саммит НАТО завершился фразой Трампа о «витающей в воздухе любви»

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился впечатлениями от прошедшего в Анкаре саммита НАТО, сославшись на оценку президента США Дональда Трампа. По его словам, именно эта фраза лучше всего подводит черту под мероприятием. Мерц отметил, что старт встречи в турецкой столице освещался в прессе как довольно сложный, однако итоговое настроение оказалось совершенно иным.

«Трамп сказал нам: «В воздухе витает ощущение любви». Думаю, это именно та заключительная фраза, которой можно завершить саммит НАТО, начавшийся, с точки зрения СМИ, при довольно непростых обстоятельствах», — заключил Мерца.

Bloomberg: Саммит НАТО в 2027 году может не состояться
Bloomberg: Саммит НАТО в 2027 году может не состояться

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Анкаре завершился принятием самой краткой за 25 лет декларации из шести параграфов, где Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине обещано €70 млрд в 2026 году. Документ не упоминает перспективы членства Киева и не указывает дату следующей встречи.

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Анастасия Никонорова
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