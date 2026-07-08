Мерц: Саммит НАТО завершился фразой Трампа о «витающей в воздухе любви»

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился впечатлениями от прошедшего в Анкаре саммита НАТО, сославшись на оценку президента США Дональда Трампа. По его словам, именно эта фраза лучше всего подводит черту под мероприятием. Мерц отметил, что старт встречи в турецкой столице освещался в прессе как довольно сложный, однако итоговое настроение оказалось совершенно иным.

«Трамп сказал нам: «В воздухе витает ощущение любви». Думаю, это именно та заключительная фраза, которой можно завершить саммит НАТО, начавшийся, с точки зрения СМИ, при довольно непростых обстоятельствах», — заключил Мерца.