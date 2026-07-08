НАТО пообещало выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году. Такая сумма указана в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре.

Средства должны пойти на военную технику, помощь и программы обучения. В документе также говорится, что союзники намерены сохранить поддержку Украины как минимум на сопоставимом уровне в 2027 году.

Этот пункт стал частью нового долгосрочного обязательства по оборонной поддержке Украины. Ранее европейские СМИ писали, что речь может идти о 140 млрд евро на два года — по 70 млрд ежегодно в 2026-м и 2027-м.

При этом помощь не обязательно означает полностью новые деньги сверх уже объявленных программ. По данным «Европейской правды», в общую сумму могут входить часть кредита ЕС, связанная с оборонными расходами, а также двусторонние обязательства европейских стран НАТО и Канады.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. Среди главных тем встречи — поддержка Украины, рост оборонных расходов союзников и дальнейшая политика альянса в сфере европейской безопасности.