Саммит НАТО в Анкаре завершился самой краткой за 25 лет декларацией
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Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием декларации всего из шести параграфов. В документе Россию обозначили как долгосрочную угрозу и пообещали Украине €70 млрд в 2026 году.
Итоговое заявление стало самым кратким минимум за 25 лет. Раньше такие тексты насчитывали десятки страниц. Впервые не указаны дата и место следующей встречи — лишь благодарность Турции и надежда на будущий контакт.
Союзники подтвердили приверженность пятой статье о коллективной обороне и курс на сдерживание «на 360 градусов». В документе закреплён настрой реализовать решения предыдущего саммита в Гааге.
По Украине согласованы €70 млрд на 2026 год. Средства направят на вооружения, подготовку и иную помощь. Намерение сохранить сопоставимый уровень поддержки заявлено и на 2027-й. Перспективы вступления Киева в альянс не упоминаются вовсе.
Отдельно затронут Иран: ему адресован призыв отказаться от ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.
Как заявили члены альянса, европейские страны и Канада в 2025 году нарастили базовые оборонные расходы более чем на $139 млрд. На саммите были заключены новые контракты на $50 млрд. Участники договорились расширять совместные производственные мощности и ускорять внедрение технологий.
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