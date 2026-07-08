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Регион
8 июля, 14:06

Саммит НАТО в Анкаре завершился самой краткой за 25 лет декларацией

Обложка © ТАСС / FILIP SINGER / ЕРА

Обложка © ТАСС / FILIP SINGER / ЕРА

Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием декларации всего из шести параграфов. В документе Россию обозначили как долгосрочную угрозу и пообещали Украине €70 млрд в 2026 году.

Итоговое заявление стало самым кратким минимум за 25 лет. Раньше такие тексты насчитывали десятки страниц. Впервые не указаны дата и место следующей встречи — лишь благодарность Турции и надежда на будущий контакт.

Союзники подтвердили приверженность пятой статье о коллективной обороне и курс на сдерживание «на 360 градусов». В документе закреплён настрой реализовать решения предыдущего саммита в Гааге.

По Украине согласованы €70 млрд на 2026 год. Средства направят на вооружения, подготовку и иную помощь. Намерение сохранить сопоставимый уровень поддержки заявлено и на 2027-й. Перспективы вступления Киева в альянс не упоминаются вовсе.

Отдельно затронут Иран: ему адресован призыв отказаться от ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Bloomberg: Саммит НАТО в 2027 году может не состояться
Bloomberg: Саммит НАТО в 2027 году может не состояться

Как заявили члены альянса, европейские страны и Канада в 2025 году нарастили базовые оборонные расходы более чем на $139 млрд. На саммите были заключены новые контракты на $50 млрд. Участники договорились расширять совместные производственные мощности и ускорять внедрение технологий.

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Никита Никонов
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