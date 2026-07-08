Bloomberg: Саммит НАТО в 2027 году может не состояться

Саммит НАТО в 2027 году может не состояться. Предварительно его должна принять Албания, но страна тратит на оборону меньше всех в альянсе, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках таких мероприятий становится всё сложнее. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

На данный момент присутствуют основания пропустить саммит в 2027-м. Вопрос, состоится ли он в этот раз или позже, пока обсуждается.

«Саммит пройдёт в Албании. Вопрос о том, состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается», — заявил глава Военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Ранее на форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Анкаре подписали контракты как минимум на 50 миллиардов долларов. Соглашения касаются закупок систем ПВО, беспилотников, оружия и техники. Часть сделок — совместные проекты стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что 20 стран участвуют в инициативе Drone Edge — они планируют вложить 40 миллиардов долларов за пять лет в производство дронов и средств борьбы с ними.