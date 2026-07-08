Оружейные контракты на 50 млрд долларов подписаны на саммите НАТО в Анкаре

На форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения минимум на 50 миллиардов долларов. По данным газеты Türkiye, контракты касаются закупок систем ПВО, беспилотников, вооружений и боевой техники.

Часть договорённостей связана с совместными проектами стран альянса в оборонной сфере. Генсек НАТО Марк Рютте уже подтверждал, что 20 государств примут участие в инициативе Drone Edge. В её рамках страны альянса планируют вложить 40 миллиардов долларов за пять лет в производство БПЛА и средств борьбы с ними.

Напомним, заседания саммита НАТО в Анкаре пройдут 7–8 июля. На полях форума также запланирована встреча американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Южная Корея направит на Украину гуманитарную помощь объёмом 100 миллионов долларов. Президент страны Ли Чжэ Мён озвучил эту инициативу в рамках саммита.