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8 июля, 01:22

Южная Корея выделит Украине гуманитарную помощь на $100 миллионов

Ли Чжэ Мён. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Ли Чжэ Мён. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Южная Корея направит на Украину гуманитарную помощь объёмом 100 миллионов долларов. Президент страны Ли Чжэ Мён озвучил эту инициативу во время саммита НАТО в Турции. Азиатское государство участвует во встрече как один из четырёх индо-тихоокеанских партнёров альянса.

Советник по национальной безопасности Ви Сон Лак уточнил гражданский характер пакета. Представитель администрации исключил передачу летального вооружения в рамках новой программы.

«В нашей позиции по Украине ничего не меняется. Мы не поставляем оружие», — отметил чиновник. Он добавил, что власти пока не приняли решение о конкретном распределении выделенных средств.

Саммит НАТО станет сверкой часов и определит будущее альянса, считает политолог
Саммит НАТО станет сверкой часов и определит будущее альянса, считает политолог

Саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Анкаре. Помимо прочего участники встречи обсуждают выделение 70 миллиардов евро для нужд Украины в текущем году. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уверен, что финансовая помощь НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро не обеспечит победу Киеву, а лишь продлит боевые действия и кровопролитие.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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