Южная Корея направит на Украину гуманитарную помощь объёмом 100 миллионов долларов. Президент страны Ли Чжэ Мён озвучил эту инициативу во время саммита НАТО в Турции. Азиатское государство участвует во встрече как один из четырёх индо-тихоокеанских партнёров альянса.

Советник по национальной безопасности Ви Сон Лак уточнил гражданский характер пакета. Представитель администрации исключил передачу летального вооружения в рамках новой программы.

«В нашей позиции по Украине ничего не меняется. Мы не поставляем оружие», — отметил чиновник. Он добавил, что власти пока не приняли решение о конкретном распределении выделенных средств.

Саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Анкаре. Помимо прочего участники встречи обсуждают выделение 70 миллиардов евро для нужд Украины в текущем году. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уверен, что финансовая помощь НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро не обеспечит победу Киеву, а лишь продлит боевые действия и кровопролитие.