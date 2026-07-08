Финансовая помощь НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро не обеспечит победу Киеву, а лишь продлит боевые действия и кровопролитие. Такую оценку озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Этих средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит. Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно», — сказал Мирошник в интервью газете «Известия».

Саммит НАТО проходит 7 и 8 июля в Анкаре. Участники встречи обсуждают выделение 70 миллиардов евро для Украины в текущем году. В следующем году альянс планирует направить не меньшую сумму. Во время мероприятия главарь киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о совместной работе над беспилотными летательными аппаратами.