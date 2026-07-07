Киевский главарь Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных летательных аппаратов. Церемония состоялась на полях оборонного форума в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали сделку по дронам между странами», — пишут украинские СМИ. Детали сделки, включая объёмы поставок и типы дронов, пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что киевский режим намерен разместить беспилотные войска в Прибалтике для ударов по Ленинградской области, стремясь перекрыть поставки углеводородов, заявил эксперт Алексей Ярошенко, отметив, что это объясняет инциденты с дронами в регионе. Он предупредил, что любые объекты, используемые Киевом, становятся законной целью.