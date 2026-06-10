Киевский режим намерен разместить беспилотные войска в Прибалтике для ударов по Ленинградской области. Такой сценарий обрисовал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя предложение Владимира Зеленского о сотрудничестве в борьбе с дронами.

По оценке эксперта, предлагаемое соглашение понадобится Киеву исключительно для размещения сил БПЛА за пределами собственной территории. Основной целью станет Ленинградская область. Именно там расположен стратегический порт, через который идут поставки российских углеводородов на внешние рынки.

Такая тактика, пояснил Ярошенко в разговоре с NEWS.ru, вписывается в стремление Зеленского перекрыть Москве каналы поступления средств от реализации нефти и газа. Удар по экономическим интересам страны — вот что стоит за разговорами о взаимодействии в сфере дронов.

Аналитик также отметил, что теперь прояснилась подоплёка недавних инцидентов с украинскими летательными аппаратами в прибалтийском регионе. Местные власти регулярно поднимали тему пролетающих устройств, а в правительство Латвии даже ушло в отставку из-за такого ЧП.

Ярошенко предупредил, что Зеленский намерен придвинуть военную структуру вплотную к российским рубежам. Любые объекты, которые используют боевики киевского режима, где бы они ни находились, становятся законной мишенью.

Эксперт порекомендовал прибалтийским политикам крепко подумать, прежде чем соглашаться на сделку. В противном случае им придётся столкнуться с ответными мерами, когда по целям на их территории начнут работать ракеты и беспилотники.

«Мы будем уничтожать объекты и беспилотники украинской армии, поэтому страны Балтии, если согласятся на эту сделку, очень сильно пожалеют», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Таллине сообщил, что киевский режим выступил с инициативой перед Латвией, Литвой и Эстонией. Речь идёт о заключении договора, призванного не допускать залёты украинских БПЛА в воздушное пространство этих трёх стран. Предлагаемое соглашение получило название Drone Deal и в его рамках Киев намерен отправить в республики своих специалистов.