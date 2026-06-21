Премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказался за то, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине велись напрямую между Москвой и Киевом без участия Евросоюза. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией», — указал он.

По его словам, подключение ЕС в роли посредника может повлиять на объёмы и характер поддержки Киева. Отдельно политик подчеркнул необходимость «стратегического терпения» в переговорном процессе. Спешка в таких вопросах, как он отметил, нередко приводит к «плохим результатам».

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся на выпускном в Кохтла-Ярве после выступления министра образования Эстонии Кристины Каллас. Во время церемонии она поздравила учеников на эстонском языке, после чего перешла на русский, обращаясь к родителям.