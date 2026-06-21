Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 14:47

«Только Украина и Россия»: Премьер Эстонии выступил против участия ЕС в переговорах

Премьер Эстонии Михал заявил, что переговоры по Украине должны идти без ЕС

Обложка © ТАСС / AP / Emmi Korhonen

Обложка © ТАСС / AP / Emmi Korhonen

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказался за то, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине велись напрямую между Москвой и Киевом без участия Евросоюза. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией», — указал он.

По его словам, подключение ЕС в роли посредника может повлиять на объёмы и характер поддержки Киева. Отдельно политик подчеркнул необходимость «стратегического терпения» в переговорном процессе. Спешка в таких вопросах, как он отметил, нередко приводит к «плохим результатам».

«Адреса есть»: В Госдуме ответили министру Эстонии на насмешку о налётах дронов на Москву
«Адреса есть»: В Госдуме ответили министру Эстонии на насмешку о налётах дронов на Москву

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся на выпускном в Кохтла-Ярве после выступления министра образования Эстонии Кристины Каллас. Во время церемонии она поздравила учеников на эстонском языке, после чего перешла на русский, обращаясь к родителям.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Эстония
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar