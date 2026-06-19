Министра образования Эстонии начали травить за речь на русском языке

Министр образования Эстонии Кристина Каллас вызвала гнев учителей, когда на выпускном в Кохтла-Ярве обратилась к родителям на русском языке. Она поздравила учеников на эстонском, а затем по-русски поблагодарила родителей за то, что они поддерживают переход образования на эстонский язык. Об этом сообщается на русскоязычном портале новостей Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

«Это поразило учителей школы, где обучение ведётся исключительно на эстонском языке», — говорится в сообщении.

Учителя школы были шокированы. Одна из них, Лийзи Лаанеметс, сказала, что была так возмущена, что даже не запомнила саму речь.

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, назвал реакцию учителей примером «невротической политики», когда русская речь воспринимается как угроза, независимо от контекста. В Эстонии с 2022 года действует закон о поэтапном переходе на эстонский язык в школах. К 2030 году доля уроков на государственном языке должна составлять не менее 60%.

Ранее в Одессе уполномоченный по защите государственного языка оштрафовал театр «Маски» за нарушение языковых правил. На театр поступило три жалобы, после чего составили протоколы. Выяснилось, что в театре висели три вывески на русском языке, сотрудник общался с посетителем по-русски, а в продаже были книги актёров на русском языке — украинских изданий не оказалось.