Депутаты городского совета Кропивницкого поддержали инициативу по ограничению русского языка. Они проголосовали за введение моратория на использование песен, клипов и фильмов на русском языке в общественных пространствах. Эту информацию передал телеканал «Общественное».

Законодатели ввели запрет на публичное использование русскоязычного продукта даже в коммерческих объектах. Решение приняли 18 июня во время сессии. За документ высказались 24 парламентария из 27 присутствующих. Трое участников воздержались.

Новые правила запрещают транслировать развлекательный аудио- и видеоконтент на русском языке. Ограничение касается торговых центров, учебных заведений и любых других публичных мест независимо от формы собственности. Также под запрет попала организация мероприятий с использованием такого контента.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского языка из гарантий Европейской хартии. Изменения затронули и образование: учеников призывают использовать украинский не только на занятиях, но и вне их. В свою очередь, власти Крыма заявили, что намерены сохранить украинский язык в числе государственных и не видят оснований для изменения его статуса.