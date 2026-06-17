Власти Крыма намерены сохранить украинский язык в числе государственных и не видит оснований для изменения его статуса. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Он отметил, что действующие положения уже закреплены в конституции региона и обеспечивают правовое регулирование языковой сферы. По его словам, пересмотр этих норм сейчас не рассматривается, так как не надо «идти по пути нацистов». При этом он призвал разделять такие действия и украинское общество в целом.

Парламентарий добавил, что среди украинцев есть люди, поддерживающие Россию и выступающие против националистических движений. По его словам, в России проживает украинская диаспора, состоящая из трудолюбивых людей, лояльных стране.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня языков, на которые распространяются гарантии Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Это решение стало продолжением языкового курса, который Киев реализует в последние годы. Изменения затронули и образование. В некоторых школах и вузах учеников призывают использовать украинский язык не только на занятиях, но и в свободное время.