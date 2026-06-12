Захарова назвала неонацизмом отмену защиты русского языка на Украине
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Исключение Владимиром Зеленским русского языка из списка подлежащих защите на Украине — это неприкрытый неонацизм. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Неонацизм в действии», — подчеркнула дипломат.
Напомним, Владимир Зеленский подписал документ об изъятии русского языка из перечня охраняемых Европейской хартией. Речь идёт о законе № 4699-IX. Подписанная норма вписывается в общую политику последних лет: с 2015 года на Украине проводится курс на дерусификацию, который начался с переименования топонимов и демонтажа монументов советским деятелям.
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