ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 18:15

Захарова назвала неонацизмом отмену защиты русского языка на Украине

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Исключение Владимиром Зеленским русского языка из списка подлежащих защите на Украине — это неприкрытый неонацизм. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неонацизм в действии», — подчеркнула дипломат.

Захарова охарактеризовала ВСУ как «киевскорежимных вампиров»
Захарова охарактеризовала ВСУ как «киевскорежимных вампиров»

Напомним, Владимир Зеленский подписал документ об изъятии русского языка из перечня охраняемых Европейской хартией. Речь идёт о законе № 4699-IX. Подписанная норма вписывается в общую политику последних лет: с 2015 года на Украине проводится курс на дерусификацию, который начался с переименования топонимов и демонтажа монументов советским деятелям.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar