Захарова охарактеризовала ВСУ как «киевскорежимных вампиров»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции в Брянской области. Об этом пишет «РИА» Новости.

«Киевскорежимные вампиры», — сказала дипломат.

Напомним, ВСУ обстреляли АЗС в Стародубе Брянской области. Семь человек получили ранения, среди них 16-летний подросток. Одного пострадавшего доставили в больницу Брянска. Также повреждены пять гражданских автомобилей.