ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 16:26

Cемь человек, включая подростка, пострадали при ударе ВСУ по АЗС под Брянском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ обстреляли АЗС в Стародубе Брянской области. Пострадали семь человек, в том числе 16-летний подросток, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен боигадой скорой помощи в Брянск», — написал он в соцсетях.

Также в результате атаки пвреждено пять гражданских машин.

Защита сработала безупречно: 90 БПЛА ликвидированы над Брянской областью
Защита сработала безупречно: 90 БПЛА ликвидированы над Брянской областью

До этого стало известно, что число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
Подписаться на LIFE
Комментарий
0
avatar