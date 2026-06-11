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Регион
11 июня, 05:28

Защита сработала безупречно: 90 БПЛА ликвидированы над Брянской областью

Над Брянской областью сбили 90 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированному налёту беспилотников. Средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 90 воздушных целей самолётного типа.

В операции по отражению угрозы участвовали подразделения Министерства обороны, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также бойцы Росгвардии. Совместными усилиями удалось предотвратить прорыв объектов противника.

Официальный оперштаб области подтвердил, что инцидент обошелся без последствий для гражданской инфраструктуры и жителей.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области... уничтожены 90 вражеских БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время продолжают функционировать экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят мониторинг ситуации, чтобы убедиться в отсутствии скрытых угроз на земле.

Обломки БПЛА ВСУ попали в многоквартирный дом в Краснодаре, есть пострадавшие
Обломки БПЛА ВСУ попали в многоквартирный дом в Краснодаре, есть пострадавшие

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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