Защита сработала безупречно: 90 БПЛА ликвидированы над Брянской областью

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированному налёту беспилотников. Средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 90 воздушных целей самолётного типа.

В операции по отражению угрозы участвовали подразделения Министерства обороны, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также бойцы Росгвардии. Совместными усилиями удалось предотвратить прорыв объектов противника.

Официальный оперштаб области подтвердил, что инцидент обошелся без последствий для гражданской инфраструктуры и жителей.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области... уничтожены 90 вражеских БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время продолжают функционировать экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят мониторинг ситуации, чтобы убедиться в отсутствии скрытых угроз на земле.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.