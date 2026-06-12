Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ, убирающий русский из перечня языков, охраняемых Европейской хартией. О решении рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсетях.

Речь идёт о законе № 4699-IX. По словам Стефанчука, теперь русский изъят из списка, к которому Киев применяет положения международного документа.

Подписанная норма вписывается в общую политику последних лет. С 2015 года на Украине действует курс на дерусификацию: начался он с переименования топонимов и демонтажа монументов советским деятелям.

Активная фаза вытеснения всего, что связано с РФ, стартовала в 2022-м. На местах стали повсеместно запрещать русскоязычные книги, фильмы, песни и театральные постановки.

Под ограничения попали и образовательные учреждения. Местные власти требуют, чтобы ученики общались на государственном языке даже во время перемен.

При этом бытовое общение граждан остаётся прежним. Жители продолжают массово использовать русскую речь в повседневности и слушать музыку российских авторов, что регулярно провоцирует конфликты.