«Специально провоцируют»: Одесситы пытаются угробить русскоговорящую билетёршу театра «Маски»

Пожилая сотрудница одесского театра «Маски» пережила инсульт прямо на рабочем месте. Причиной стало намеренное провоцирование со стороны посетителей, недовольных обслуживанием на русском языке, заявил руководитель учреждения Борис Барский.

«Это пожилая женщина, у нее случился инсульт прямо на работе. Люди приходят и специально её провоцируют. Ей тяжело», — рассказал Барский изданию «Одесская жизнь».

Руководитель театра пообещал провести с сотрудницей беседу, однако увольнять её категорически отказался.

«Уволить ее я себе не позволю, потому что для неё театр — это жизнь. И если завтра она его лишится, долго не проживет. Мы не возьмем этот грех на душу», — пояснил он.

Поводом для скандала стала жалоба посетительницы языковому омбудсмену. К обращению прилагалась видеозапись разговора, после чего учреждение получило четыре административных протокола за нарушение языкового законодательства.

Барский подчеркнул, что театр не является государственным предприятием и вправе вести деятельность на русском языке. Коснтитуция Украина предоставляет такую возможность национальным меньшинствам страны.

При этом часть замечаний уже устранена. В учреждении заменили вывеску на русском и намерены добавить в продажу украиноязычные книги. Спектакли, по словам руководителя, сопровождаются переводом на бегущей строке, поэтому претензий к показам быть не может.

Сегодня стало известно, что языковой омбудсмен Украины оштрафовал одесский театр «Маски» за несоблюдение языкового законодательства. Поводом послужили три жалобы, на основании которых составили административные протоколы. Проверка выявила в учреждении три вывески на русском, общение персонала с посетителями на русском и продажу книг актёров на русском языке при полном отсутствии украинских изданий.